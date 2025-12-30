今回のお仕事ハックは「20代のうちにしておいた方がいいことを知りたい」とのお悩みに、コラムニストのヨダエリさんがアドバイス。20代のうちにしておいた方がいいことを知りたい来年は20代ラストイヤー。30代も楽しみなんですけど、20代が終わるという寂しさもあります。仕事やプライベートで、20代のうちにやっておいた方がいいことってありますか？（経理職／20代）20代のうちにやっておいた方がいいこと。検索すると、「資格を