レバレジーズは12月23日、「ブルーカラー職への転職実態調査」の結果を発表した。調査は2025年12月5日〜12月8日、現在ブルーカラー職に就く労働者のうち、前職がホワイトカラー職種に従事していた520人を対象にインターネットで行われた。○前職は「一般事務」や「営業職」が上位前職でホワイトカラーとして働き、現在はブルーカラー職に就いている人に、転職前の職種を尋ねたところ、「一般事務(28.7%)」「営業(22.3%)」が上位に