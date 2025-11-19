ＳｎｏｗＭａｎの目黒蓮（２８）がディズニープラスで配信中の米ドラマシリーズ「ＳＨＯＧＵＮ将軍」のシーズン２に出演することが１８日、分かった。ハリウッド製作陣による世界的ヒット作への出演が決まった目黒は「念願のＳＨＯＧＵＮへの参加が決まって本当に夢のようです」と、願いがかなった喜びを語った。同作のシーズン１は真田広之、二階堂ふみら日本人俳優も多く出演し、米テレビ界のアカデミー賞ともいわれる