体格に恵まれていたわけではない。ドラフト上位だったわけではない。それでも山本由伸投手はオリックス入りして2年目のシーズンには頭角を現し、5年目には最多勝投手となる。その後の活躍はあらためて触れるまでもない。そして今年、ドジャースでの活躍は日本中を沸かせた。その華々しい実績をどう捉えていたのか。スポーツライター、 中島大輔氏の問いに対して本人は驚くほどクールな答えを返していた 。（デイリー新潮2023