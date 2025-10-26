昨季の王者のリバプールは現地時間10月25日に開催されたプレミアリーグの第９節で、ブレントフォードと敵地で対戦。２−３で敗れ、まさかの４連敗となった。５分に先制点を許したリバプールは、45分にもカウンターから失点。前半アディショナルタイムに１点を返したものの、60分にもPKで被弾。89分にモハメド・サラーのゴールで追い上げたものの、時すでに遅しだった。英公共放送『BBC』によれば、キャプテンのフィルジル・