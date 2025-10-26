「受け入れ難い」「がっかりだ」屈辱の４連敗にリバプール主将は茫然…自身が与えたPKは判定に不満「何が起こっているのか全く分からなかった」
昨季の王者のリバプールは現地時間10月25日に開催されたプレミアリーグの第９節で、ブレントフォードと敵地で対戦。２−３で敗れ、まさかの４連敗となった。
５分に先制点を許したリバプールは、45分にもカウンターから失点。前半アディショナルタイムに１点を返したものの、60分にもPKで被弾。89分にモハメド・サラーのゴールで追い上げたものの、時すでに遅しだった。
英公共放送『BBC』によれば、キャプテンのフィルジル・ファン・ダイクは試合後、「ここで負けたのは残念だ」とコメントした。
「相手の強みと、彼らが何を狙っていたかは分かっていた。彼らのクオリティに合わせ、僕らもそれに応える必要があった。僕たちにとっては全体的にがっかりさせられる夜となった。受け入れ難いが、これが現実であり、前進し続けなければならない」
また、自身が与えたPK（ペナルティエリアの外でファウルかと思われたがVARでPK判定となった）については、判定に不満を口にしている。
「よく分からない。主審はボールがライン上にあると言い、その後ペナルティエリアから２メートル離れた場所にスポットを指した。何が起こっているのか全く分からなかった。最終的に彼はPKを与えてしまったが、これは明らかに良くない」
結果的に決勝点となったPKを悔やんだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
