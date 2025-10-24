片山財務相は150円超「望ましくない円安」との判断か 新財務相に片山さつき氏が決まった後、為替マーケットがまず注目したのが、3月のあるインタビューでの発言だった。「米ドル／円の実力は120円台という見方が多い」、「物価高を落ち着かせるためには円高が望ましい」(2025年3月26日)。 片山氏はその約1年前、2024年4月にも為替相場に関する発言を行っていた。「過度な円安は消費を圧迫する要因であり、消費下支え