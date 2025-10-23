「プロ野球ドラフト会議ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙリポビタンＤ」（２３日、都内ホテル）東大のサブマリンエース・渡辺向輝投手はドラフトで指名漏れ。終了後、自身のＸで「野球を引退し、来春から一般企業に就職し社会に出ることになります」とつづった。「残念ながらドラフトで指名を受けることはできませんでした。自分なりにさまざまな試行錯誤を重ねてきましたが、指名という形で結果を出すことができず、自分の実力