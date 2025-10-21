2025年10月14日(火)からスターバックスのチルドカップドリンク”スターバックス® アールグレイブロッサムティーラテ”が新発売されました♪ベルガモット香るアールグレイティーに、ラベンダーやさまざまな花々の華やかな香りとミルクのコクが重なる、新作のチルドカップです。全国のセブン‐イレブンなどで販売されています♪ お花の香りを楽しめるティーラテ 価格:240円(