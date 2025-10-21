【ラベンダーの香りを楽しむ】スターバックス チルドカップ”アールグレイブロッサムティーラテ”が新発売♪

2025年10月14日(火)からスターバックスのチルドカップドリンク”スターバックス® アールグレイブロッサムティーラテ”が新発売されました♪ベルガモット香るアールグレイティーに、ラベンダーやさまざまな花々の華やかな香りとミルクのコクが重なる、新作のチルドカップです。全国のセブン‐イレブンなどで販売されています♪

お花の香りを楽しめるティーラテ

価格:240円(税別)

今回は、ラベンダーの香りが特徴的なアールグレイのティーラテになっています。昨年の秋に発売していた商品で、ラベンダーの香りをより引き立てて今年も販売されています!

デザインは…



ラベンダー色である紫色のメタリック基調をベースに、シルバーとグラデーションになっています。ラベンダーやいろんなお花が描かれていて、華やかさと上品なデザインになっています。

口に入れた瞬間、お花やハーブの華やかな風味が口の中で広がります。ベルガモットの香りが良いアールグレイティーに、ふんわり香るキンモクセイ、まろやかなミルクの味わいが感じられます♪

ミルクの優しい甘みとアールグレイティーの香ばしい風味にフローラルな香りがプラスされ、本格的なアールグレイブロッサムティーラテになっています!

メロンパンなどの甘めの菓子パンとも相性が良く、飲むたびに”お花畑にいるような”ぜいたくなチルドカップになっています♪

商品情報

スターバックス® アールグレイブロッサムティーラテ

･発売エリア：全国

取扱店舗：セブン-イレブン、イトーヨーカドー、ヨークベニマル、

ヨークマート、ヨークフーズ、ヨークプライス、天満屋ストア、

ゆめタウン、ゆめマート、ゆめテラス、ゆめモール、ユアーズ、マルヨシセンター

･発売期日：10月14日(火)

･希望小売価格：219円(税別)

･賞味期限：18日間

･容量：200ml

※本記事は個人の感想に基づいたものです。味の感じ方には個人差がありますのでご了承ください。

※一部の店舗では、お取扱いがない場合がございます。