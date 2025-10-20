NVIDIAが、Blackwellチップをアメリカの工場で量産し始めたと発表しました。Blackwellは記事作成時点でNVIDIAの最先端チップであり、このような製品がアメリカで製造されるのは初めてのことです。The Engines of American-Made Intelligence: NVIDIA and TSMC Celebrate First NVIDIA Blackwell Wafer Produced in the US | NVIDIA Bloghttps://blogs.nvidia.com/blog/tsmc-blackwell-manufacturing/From Groundbreaking to Game-c