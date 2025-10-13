サッカー日本代表とブラジル代表の国際親善試合（１４日、味の素スタジアム）の前日会見が１３日、試合会場で実施。先だって行われたブラジル代表の会見では、会見場が人であふれかえる“定員オーバー”の状態となった。会見にはイタリア人の名将カルロ・アンチェロッティ監督（６６）とＭＦブルーノ・ギマランイス（２７）＝ニューカッスル＝が出席。関係者によると、会見前に訪れたメディア総数は１５６人。ブラジルメディア