「ご利益あるかも」妊活中女性が撮影→完成度高いドローン花火に5千いいね「かわいい」「これはすごい」【ママリ】
この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿をご紹介します。今回ご紹介するのは、るる@1人目妊活中(@lulu_mint07)さんの投稿です。
大きな夜空にちょこんと丸まって眠る赤ちゃん…かわいいですね。その光景を見た全ての人が温かい幸せな気持ちになったことでしょう。芝生に座って空を見上げるたくさんの人々の中で、みんなが同じ方向を見て幸せになれる「一体感」は、花火大会ならではかも。
見る人が幸せな気持ちになる花火
るる@1人目妊活中さんは、ある日花火大会へ行ったそう。ドローンの光で描かれるドローンショーだったようですが、その花火大会でひときわ感動な瞬間がありました。それがこちらです。
Ⓒulu_mint07
ご利益あるかもしれないから、こちらにもポスト…昨日見た赤ちゃん花火🎆
この投稿には「かわいいです 初めてみました！」「斬新」「これは凄いですね」といったリプライがついていました。観客みんなが笑顔になった、心温まるサプライズ花火の投稿でした。
記事作成: AKI0509
（配信元: ママリ）