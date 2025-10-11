SNSで出会った既婚者の男性（51）から独身と偽られたまま交際していた仙台市の女性（50）が男性に275万円の損害賠償を求める訴えを起こし、仙台地裁は9月下旬の判決で男性に約100万円の支払いを命じた。この事例の他にも、最近、相手が独身だと思って交際していたが、だんだんと違和感が芽生え始め、じつは既婚者だったことが発覚するケース（独身偽装）が増えているという。実際に被害にあった女性の体験を聞いた。