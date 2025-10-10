どんな人と結婚すれば幸せになれるのか。銀座の高級クラブ「クラブ由美」のオーナー・伊藤由美さんは「結婚する前に相手の本性を見抜くことが大切だ。女性と食事をする時、男性に注目してほしいポイントがある」という――。（第3回）※本稿は、伊藤由美『選んではいけない男、選んではいけない女 銀座のママの実践的「恋愛・結婚論」』（ワニブックスPLUS新書）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Chadchai Krisadapo