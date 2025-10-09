美容ライターの遠藤幸子です。40代になって、肌悩みが増えてきて「きちんとメイクをして整えたい。」と思っても、何から始めればいいのか迷う人は多いのではないでしょうか。実は難しいテクニックを覚える必要はなく、押さえたいのはたった3つの基本ルール！詳しくご紹介します。【詳細】他の記事はこちら1．ベースメイクはツヤと透明感重視 ＜使用コスメ＞画像左から時計回りに、・to ／one ペタル フロート フローレス タッチ 01