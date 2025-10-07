自民党は７日午前、党本部で総務会を開き、役員人事を決定し、新執行部を発足させた。党四役では、幹事長に鈴木俊一前総務会長（７２）、総務会長に有村治子・元女性活躍相（５５）、政調会長に小林鷹之・元経済安全保障相（５０）、選挙対策委員長に古屋圭司・元国家公安委員長（７２）を充てた。副総裁には麻生太郎元首相（８５）が就く。