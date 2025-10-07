人気キャラクター「パペットスンスン」と、メガネブランド「Zoff（ゾフ）」が初めてのコラボレーションを実現！“食べ物”をテーマにしたキュートなアイウェアコレクション「Zoff｜PUPPET SUNSUN」が登場します。全8種のメガネ・サングラスに加え、メガネケースやマスコットクリーナーなど雑貨アイテムもラインアップ。10月8日よりZoffオンラインストアなどで受注予約が開始されます。