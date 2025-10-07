パペットスンスン×Zoffの初コラボ♡ “食べ物”モチーフのキュートなアイウェアが登場

人気キャラクター「パペットスンスン」と、メガネブランド「Zoff（ゾフ）」が初めてのコラボレーションを実現！“食べ物”をテーマにしたキュートなアイウェアコレクション「Zoff｜PUPPET SUNSUN」が登場します。全8種のメガネ・サングラスに加え、メガネケースやマスコットクリーナーなど雑貨アイテムもラインアップ。10月8日よりZoffオンラインストアなどで受注予約が開始されます。

パペットスンスン×Zoffのアイウェアコレクション

SNSフォロワー数250万人を超える人気者・パペットスンスンとZoffがタッグを組んだ今回のコラボレーション。

スンスンが大好きなパンやドーナツをモチーフにした“食べ物”デザインのメガネとサングラスが登場しました。

©PUPPET SUNSUN/PS committee

©PUPPET SUNSUN/PS committee

すべてのアイウェアにはオリジナルケースとメガネ拭きが付属し、普段使いしやすい落ち着いたカラーと遊び心あるデザインが魅力です。

全8種のアイウェア＆雑貨ラインアップ

©PUPPET SUNSUN/PS committee

価格：各12,200円（レンズ代込）

©PUPPET SUNSUN/PS committee

©PUPPET SUNSUN/PS committee

©PUPPET SUNSUN/PS committee

トレンドのウェリントン型とボストン型をラインアップ。パンやドーナツのモチーフをあしらった大人可愛いデザインです。

©PUPPET SUNSUN/PS committee

価格：各9,900円

©PUPPET SUNSUN/PS committee

つるの内側のプリントやフロントのドーナツモチーフが特徴。薄いレンズカラーで季節を問わず活躍します。

©PUPPET SUNSUN/PS committee

価格：各9,900円（レンズ代込）

©PUPPET SUNSUN/PS committee

スンスン・ノンノン・ゾンゾンを内側にプリントしたデザイン。軽量素材で長時間着用も快適です。

ダイカットメガネ拭き（全2種）

©PUPPET SUNSUN/PS committee

価格：900円

大判メガネ拭き

©PUPPET SUNSUN/PS committee

価格：1,320円

マスコットクリーナー

©PUPPET SUNSUN/PS committee

価格：1,320円

スタンド型メガネケース

©PUPPET SUNSUN/PS committee

価格：1,980円

マルチストラップ

©PUPPET SUNSUN/PS committee

価格：2,530円

サコッシュ型メガネケース

©PUPPET SUNSUN/PS committee

価格：2,860円

もふもふメガネケース

©PUPPET SUNSUN/PS committee

価格：2,860円

店舗限定カプセルトイも登場♪

©PUPPET SUNSUN/PS committee

Zoff 5店舗限定で、キャラクターたちとアイウェアチャームがセットになったアクリルキーホルダー（1回500円）がカプセルトイとして登場。

WEB限定では、全5種をセットにしたコンプリートセット（2,500円）も販売されます。販売期間は2025年10月8日（水）～10月26日（日）まで。

数量限定のため、気になる方はお早めにチェックしてみてください♡

遊び心と実用性を両立したZoff×パペットスンスン

見ているだけで笑顔になれる、パペットスンスンとZoffのコラボアイウェア。可愛らしさの中にもしっかりとした機能性を兼ね備え、日常に彩りをプラスしてくれます。

お気に入りのフレームとともに、秋冬のファッションをもっと楽しく。遊び心あふれる限定コレクションで、自分らしい“ときめく”アイウェアスタイルを楽しんでみては？