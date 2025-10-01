おでんツンツン男」として過去にSNSで炎上したことで知られる豊嶋悠輔氏が、9月30日配信のABEMA「Abema Prime」に出演。「炎上」をテーマにした体験イベントで、自身の騒動を想起させる内容があるとして、不快感をあらわにした。番組では、10月11日から池袋の施設で開催される、炎上を身をもって体験できるコンセプトとした体験イベント「炎上展」を紹介。イベントのプロデューサー日村灯氏が顔出しなしで出演し、「特定の事案を