動画サムネイルよりReal Sound

「合気道はウソだろ?」魔裟斗が検証動画を投稿 愛鷹亮とガチ検証

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 魔裟斗YouTubeで、後輩プロレスラーと合気道家の白川竜次氏を検証した
  • 白川氏は「合気道の応用の受けなんですよ」と、地面を押す受け身を解説
  • 魔裟斗は「実際あれ耐えてたら折れちゃうね」と、護身術に感心していた
記事を読む

おすすめ記事

  • 植原ゆきな（2024年6月撮影）
    「日本一可愛い体育大卒グラドル」プロレスラー植原ゆきな「スタイルいい」衝撃的ヒョウ柄ビキニ 2025年9月4日 9時30分
  • あるぞ首位打者　巨人・泉口友汰のブレイクはドラフトに新たなトレンドを生み出すか
    あるぞ首位打者　巨人・泉口友汰のブレイクはドラフトに新たなトレンドを生み出すか 2025年9月2日 16時10分
  • ぬいぐるみ化が決まったメイショウタバル
    「泣いた」「きっと松本オーナーも天国で喜んでいるよ」アイドルホース１位はメイショウタバル！Ｘで喜びの声 2025年9月5日 15時50分
  • 鹿児島読売テレビ
    走り高跳び日本一　武岡中３年の迫田大輝選手　走り高跳びだけじゃない驚異のジャンプ力 2025年9月1日 19時14分
  • 30万部突破の「お金の教養小説」に、待望のコミカライズ版が登場！『マンガ きみのお金は誰のため』9月17日発売
    30万部突破の「お金の教養小説」に、待望のコミカライズ版が登場！『マンガ きみのお金は誰のため』9月17日発売 2025年9月4日 9時0分

    • ランキング

    • 総合
    • 国内
    • 政治
    • 海外
    • 経済
    • IT
    • スポーツ
    • 芸能
    • 女子
    1. 1. 今市隆二 結婚&第1子誕生を報告
    2. 2. チャーハン症候群で学生死亡も
    3. 3. 24hTVマラソン「美談にするな」
    4. 4. 「ヤバい告白」井川遥の発言物議
    5. 5. 芦田の姿に「どうしたの」と衝撃
    6. 6. 中居氏「芸能界に戻る気はない」
    7. 7. 鈴木拓 授業参観で「何だこれ」
    8. 8. 連行時の清水容疑者に指摘が殺到
    9. 9. 三角形の内角の和 180°未満現る
    10. 10. 誤って自宅解体 芸人語るその後
    1. 11. 三田寛子 夫不倫にほくそ笑みか
    2. 12. 「膣のエキスパート」患者が殺到
    3. 13. 橋幸夫さん死去 世間感じた異変
    4. 14. 橋さん死去 社長語る直前の症状
    5. 15. スカートなのに下着忘れて震える
    6. 16. 岡村が宮迫と遭遇「真っ黒やな」
    7. 17. 証言 私も「大卒」と書かれた
    8. 18. 二階堂ふみ、撮影拒否との報道も
    9. 19. 都内で増殖 業者泣かせの害虫は
    10. 20. 確率は0.000004% ノブに医師仰天
    1. 1. チャーハン症候群で学生死亡も
    2. 2. 三角形の内角の和 180°未満現る
    3. 3. 「膣のエキスパート」患者が殺到
    4. 4. スカートなのに下着忘れて震える
    5. 5. 証言 私も「大卒」と書かれた
    6. 6. 都内で増殖 業者泣かせの害虫は
    7. 7. 千葉の津波避難タワー 使用不能
    8. 8. 1万人の善意が…赤十字異例ミス
    9. 9. 「陸の孤島」でナゾだらけの犯罪
    10. 10. レンタカー 返却されず売られる
    1. 11. サンシャインシティ 閉店相次ぐ
    2. 12. 志村さんにコロナうつしたとデマ
    3. 13. 元衆議院議員 石川知裕さん死去
    4. 14. 新浪氏の人柄は? 元関係者語る
    5. 15. 松本人志復帰で…TV業界に影響は
    6. 16. 田久保市長の「シナリオ通り」か
    7. 17. 日本移住決めた本当の理由…告白
    8. 18. 牧之原市で住宅40棟が全半壊
    9. 19. BBQ「迷惑客の9割は外国人」
    10. 20. 「侵入してバレた」男が自ら通報
    1. 1. 清水容疑者「芋づる式逮捕」か
    2. 2. 世界陸上が東京に…キターー！
    3. 3. 金返せ 元職場に言われ20万払う
    4. 4. コーヒー3杯まで めまいなど被害
    5. 5. 女児の父 はま寿司異物許せない
    6. 6. 「鶏肉を鳥刺し」投稿に批判殺到
    7. 7. 体毛処理に“抵抗感あり″の30代男性編集員が「神アイテム」と即購入！ 使ってわかったパナソニック『ボディトリマー』の機能性
    8. 8. JAL機長飲酒問題 国交大臣が怒り
    9. 9. ドラゴンボール貨幣 販売を発表
    10. 10. 「馬鹿らしい」養育費未払いの訳
    1. 11. 「独身税」偽装結婚が増える?
    2. 12. 7.4兆円予算…こども家庭庁波紋
    3. 13. 悠仁さま「先祖の血が騒ぐ」
    4. 14. 伊東市長 推しの子バッグで好感?
    5. 15. 総裁選前倒し 自民120人超が賛成
    6. 16. 石破政権 崩壊のカウントダウン
    7. 17. 福島原発で作業 意識を失い死亡
    8. 18. 悠仁さま成年式 異例の億超えか
    9. 19. 自民の総裁選前倒し、賛成１４９・反対４３…読売調査
    10. 20. なぜ旧ジャニファンが新浪氏批判
    1. 1. アフガン 女性被災者を見殺し
    2. 2. アルコールの「悪循環」に新事実
    3. 3. 元G大阪 性犯罪でキャリア終焉か
    4. 4. 正恩氏の「体液」すべて拭き取る
    5. 5. 日本人が行かない台湾の謎エリア
    6. 6. 米 工場で韓国人ら475人を拘束
    7. 7. 平壌の「ネットカフェ」実態
    8. 8. 中国で電話番号「9999999」出品
    9. 9. 日本の職人精神は「売り文句」?
    10. 10. ライトセーバーに5億円超 米競売
    1. 11. 「エボラ」新たな流行 コンゴ
    2. 12. 米が強制捜査 475人を拘束 米
    3. 13. 人生最高の日 日本の食事に感動
    4. 14. 印紙税おさめず? 英副首相辞任
    5. 15. マスク氏招待されず 関係修復か
    6. 16. 韓俳優に12時間強要か 批判の声
    7. 17. 日本で一番受け入れがたいこと
    8. 18. 野球の神が…大谷不調に韓国心配
    9. 19. 北方領土の支配「正当化」へ 露
    10. 20. 韓国番組 4年ぶりに捏造疑惑
    1. 1. WBC「ネトフリ放送でよかった」
    2. 2. 行ったら6日帰れない東京の秘境
    3. 3. 欧州発のスニーカーが人気の理由
    4. 4. 三角形の内角の和 180°未満現る
    5. 5. 丸亀製麺 香川で「圧倒的大敗」
    6. 6. 「人を馬鹿にする人」の心理
    7. 7. 能登復興のために、あなたの「タッチ」がVisaを通じて支援につながる！ 元気なお祭りをもう一度…SNSでも「タッチ」で復興の灯をともそう
    8. 8. ワークマン 価格に驚きの安さ
    9. 9. 夫の退職金で老後崩壊 妻の疑念
    10. 10. サンマルク業績爆上がりしたワケ
    1. 11. プログラミングの常識覆す? 解説
    2. 12. 何歳から年金受け取る? 参考に
    3. 13. ボーナスがない会社の特徴4つ
    4. 14. 与野党 ガソリン減税合意できず
    5. 15. 米企業「休憩のとり方」で業績UP
    6. 16. S&P500とオルカン 何が違う?
    7. 17. トランプ氏の「MAGA」概念的根源
    8. 18. WBC独占 乗り遅れさせるのが狙い
    9. 19. 期間工 月収130万円でも「地獄」
    10. 20. お金に固執しがちな78歳男性
    1. 1. 今の会社を辞めない理由 1位は?
    2. 2. なぜ 売り上げゼロ→超人気店に
    3. 3. 楽天ふるさと納税 今がお得な訳
    4. 4. iPhoneからPixelに乗り換えて手に入れたもの、失ったもの
    5. 5. 機能&耐久性 Xiaomiが11%オフ
    6. 6. 意外と知らないご飯の炊き方
    7. 7. ホテル半額も 楽天トラベルSALE
    8. 8. 住宅ローン利用実態 利用者の声
    9. 9. 鍋に仕切りを3つ。この発想だけで、うちの食卓が平和になった。
    10. 10. 2024年版エイプリルフール情報
    1. 11. 投資家たちが注目するカリブの小さな島。理由は「.ai」ドメイン
    2. 12. TDB、船井電機が破産手続き開始決定 負債総額461億円か 「FUNAIテレビ」で独占販売のヤマダデンキは声明
    3. 13. 実物大ユニコーンガンダム立像が冬季特別演出に！その周辺で公開直前『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM』謎解き×宝探しイベント
    4. 14. Appleの新モデル 2027年発売か
    5. 15. 迫るWindows 10サポート終了、買い替えで人気のパソコンは？ - 古田雄介の家電トレンド通信
    6. 16. ポルノサイト年齢確認を厳格化したイギリス。結局みんな違法サイトに流れてた
    7. 17. Ryzen 8000Gシリーズを試す - Ryzen 7 8700GとRyzen 5 8600G、拡張性もポイントに
    8. 18. 決済大手のStripeがステーブルコインでの決済に特化したブロックチェーン「Tempo」を発表、手数料の安い支払い手段としてステーブルコインを利用できる未来を目指す
    9. 19. Radeon RX 7900 GREを試す - 伏兵「GRE」日本投入、対RTX 4070 Superで性能検証
    10. 20. プレステ5本体が最大1万円OFFに
    1. 1. 志津香「おめでた」匂わせ投稿
    2. 2. WBC独占配信 視聴は「会員だけ」
    3. 3. 千賀「事実上戦力外」にも現実味
    4. 4. 激変…32歳俳優の奇抜な姿に衝撃
    5. 5. 大谷登板に からかっているのか
    6. 6. HR球「強奪」された少年に神対応
    7. 7. 真美子夫人が作る「お店級料理」
    8. 8. 角田は厳罰でも…F1の裁定で波紋
    9. 9. 急遽 大谷が「1番・投手」出場へ
    10. 10. 阪神百貨店が阪神優勝セールの準備完了　23年に比べ関連企業増で規模拡大「過去最大となる期待」
    1. 11. パラ競泳の成田真由美さんが死去
    2. 12. 面識ない→遺言で1484億円相続へ
    3. 13. JRA史上初の快挙 女性コンビがV
    4. 14. 大谷が「ぼっち」ド軍の重大問題
    5. 15. ヌートバー 大谷を実家に招待
    6. 16. 「始球式デー」6戦6勝にSNS衝撃
    7. 17. 大谷が怒り 直後に衝撃の一球
    8. 18. アストロズ選手 バット不正疑惑
    9. 19. いくら? 村上宗隆のMLB契約金は
    10. 20. 巨人&阪神ビビる「中日Aクラス」
    1. 1. 今市隆二 結婚&第1子誕生を報告
    2. 2. 24hTVマラソン「美談にするな」
    3. 3. 「ヤバい告白」井川遥の発言物議
    4. 4. 芦田の姿に「どうしたの」と衝撃
    5. 5. 中居氏「芸能界に戻る気はない」
    6. 6. 連行時の清水容疑者に指摘が殺到
    7. 7. 鈴木拓 授業参観で「何だこれ」
    8. 8. 誤って自宅解体 芸人語るその後
    9. 9. 三田寛子 夫不倫にほくそ笑みか
    10. 10. 橋幸夫さん死去 世間感じた異変
    1. 11. 岡村が宮迫と遭遇「真っ黒やな」
    2. 12. 橋さん死去 社長語る直前の症状
    3. 13. 二階堂ふみ、撮影拒否との報道も
    4. 14. 確率は0.000004% ノブに医師仰天
    5. 15. 羅に住んでいた…蔵之介告白
    6. 16. 團十郎手がけた店にクレーム殺到
    7. 17. ママ再婚 8歳息子が推したワケ
    8. 18. MEGUMI 死後について意外な告白
    9. 19. 「何でワガママなん」大悟が本音
    10. 20. マツコ負傷 車から30分降りれず
    1. 1. 驚き 外食に予算1万円でも…服は
    2. 2. 型破り 3カ月で23キロ超減量
    3. 3. 「幸運を呼ぶ習慣」を指南
    4. 4. 「極暑バテ」でやるべきことは
    5. 5. 値段を二度見? セリアの優秀商品
    6. 6. 部下と浮気 夫の本音に妻驚愕
    7. 7. 「体験版で仕事」上司にドン引き
    8. 8. 韓ドラ 30以上の変装が登場か
    9. 9. 懐かしさと可愛さ セリアでGET
    10. 10. 「勝つために寝ろ」は能動的
    1. 11. Qoo10 プロが選ぶ垢抜けコスメ
    2. 12. 都合いい「断れない人」の特徴
    3. 13. 「Xデー」妻の不倫実況しバズる
    4. 14. 心理テストで分かる「秋の収穫」
    5. 15. 家庭的な女子が好印象な瞬間
    6. 16. アイスココアを飲み比べレビュー
    7. 17. マイメロ&クロミ ANNA SUIコラボ
    8. 18. 3COINSの「お月見グッズ」紹介
    9. 19. 毛穴専門スキンケアの新商品登場
    10. 20. プリンが20個…母の様子おかしい