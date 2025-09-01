質疑応答形式で議論できるウェブサービス「Stack Exchange」で、第二次世界大戦中にロンドンからワシントンに送信された機密電報の写真がアップロードされました。写真の投稿者は、電報の冒頭で「内容を必ず言い換えるよう指示されていたこと」に疑問を持ち、なぜそのような指示が必要だったのかを質問。これに対して詳しいユーザーがその答えを返信しています。world war two - "This telegram must be closely paraphrased befor