ニューストップ > 国内ニュース > 東海道新幹線、沿線火災の影響で一部の運転を見合わせ 東海道新幹線 新幹線 JR東海 火事・火災 鉄道の事故・トラブル 時事ニュース FNNプライムオンライン 東海道新幹線、沿線火災の影響で一部の運転を見合わせ 2025年8月7日 17時10分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 7日午後4時55分現在、沿線で火災が起きている東海道新幹線 上りは新大阪〜東京間で、下りは東京〜静岡間で運転を見合わせている 消防による消火活動中で、設備の安全確認終了後に運転を再開するとしている 記事を読む