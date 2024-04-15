神戸の海運会社「東幸海運株式会社」が投稿した職場での恋愛ルールが話題となっている。【映像】「男女でドアの閉まった部屋にいると強制下船」…意外なルールの数々「当社では社内恋愛はOKですが船内恋愛はNGです。付き合うことになったら会社に連絡するルール。長期休暇のタイミングは一緒になるように調整します」（東幸海運のＸから）一体なぜ、このようなルールをつくったのか。もともと、船の乗組員は男性ばかりだった