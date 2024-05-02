交通事故で8年前に4歳の息子を亡くした大分市に住む母親が5月から交通指導員に選ばれ、活動への思いを語りました。 【写真を見る】「悲しい思いをしない世の中にしたい」事故で4歳息子を亡くした母親が交通指導員に活動への思い語る大分 横断歩道で子どもたちの登校を見守る竹山文さん。5月から大分市の野津原校区で交通指導員として活動しています。 （竹山文さん）「沓里を思いながら命を大切に交通安全をしたいというの