栃木県那須町で都内の50代の夫婦の他殺体が火をつけられて捨てられていた事件で、同県警と警視庁の合同捜査本部は2日までに、死体損壊容疑で逮捕・送検した建設業、平山綾拳容疑者（25）の関係先から現金約１千万円を押収した。捜査本部は同容疑に関わったとして指示役の佐々木光容疑者（28）と実行役の2容疑者を逮捕しており、平山容疑者は「仲介役」として佐々木容疑者から「実行役2人の分と合わせて１千万円以上千を報酬として