筆者の実体験です。母の代理で遠縁の親戚の葬式に参列した筆者。葬儀は粛々と進みましたが、その中で1人、目立つ女性がいました。棺桶にすがりつき、まるでドラマのワンシーンのように派手に号泣しているのです。思わずその女性を見つめていると、ある違和感を感じて……！？ その涙は本物？ 出された料理にケチをつけたり、お供物を物色して強奪を企てる号泣女。あの号泣はなんだったんだ！？ と、私はあぜん。彼