【会いに行けるアイドルVTuber】『らびぱれ!!』、狗森よもぎ初作詞の新曲「ノイズキャンセル」MV解禁！5/10(日)の新宿リアルライブに向け期待高まる

株式会社Blackbox

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=moYoLzpQ5QU ]

株式会社Blackbox（本社：東京都新宿区、代表取締役CEO：坂本龍優）が運営する、会いに行けるアイドルVTuberプロダクション「ラブボックス」。所属ユニット『らびぱれ!!』は、2026年5月2日、待望のオリジナル楽曲「ノイズキャンセル」のミュージックビデオを公式YouTubeチャンネルにて公開しました。

■ 狗森よもぎが初の作詞を担当。等身大のメッセージを込めた歌詞に注目

今回公開された「ノイズキャンセル」は、メンバーの狗森よもぎが自ら作詞に初挑戦した楽曲です。

【楽曲情報】

【 Sound 】

作詞：狗森よもぎ

作曲：吉田 司 / 関根佑樹

編曲：関根佑樹

Guitar：Ne-ze

Vocal Direction：吉田 司

Recording Engineer：広島拓弥

Mixing Engineer：広島拓弥

Mastering Engineer：三好翔太

【 Movie 】

illustrator：月詠

Movie：はるの

■一般販売チケットも残りわずか。5/10(日)は新宿でリアルライブ開催

新曲「ノイズキャンセル」は、5月10日（日）に東京・新宿で開催されるオフラインライブ

「らびぱれ!! Mini Live ~ True Love ~」にて、ファンを前にしたライブパフォーマンスが初披露される予定です。

本公演のファンクラブ先行チケットは既に完売。現在受付中の一般販売分も残りわずかとなっており、葵空かのん・狗森よもぎの2人が、バーチャルとリアルの垣根を超えて魅せるパフォーマンスに期待が集まっています。

■ イベント情報

イベント名： らびぱれ!! Mini Live ~ True Love ~

日程： 2026年5月10日（日）

時間： 開場 11:45 ／ 開演 12:30（※15分前より整列開始）

会場： BUZZ music LABO Shinjuku（東京都新宿区歌舞伎町2-19-17 石川ビルB1階）

料金： 3,000円（＋1ドリンク）

チケット販売サイト：https://lovvebox.zaiko.io/e/true-lovepal(https://lovvebox.zaiko.io/e/true-lovepal)

タレント情報

■らびぱれ!!葵空かのん（あおぞらかのん）

らびぱれ!!︎の歌唱担当。

もう一度「自分の意思で夢を選ぶ」ために立ち上がったVsinger。 あのとき描けなかった青春の続きを、今ファンと一緒に描いていく。配信での親しみやすさからは想像もつかない、圧倒的な歌声とダンスパフォーマンス力。特に、3次元の姿で踊るショート動画はミリオン再生を突破！ 完璧ではないからこそ、挑み続けるその背中で、「夢を持つことを怖がらなくていい」ということを証明し続けます。

X：https://x.com/kanon_lvv(https://x.com/kanon_lvv)

YouTube：https://www.youtube.com/@kanon_lvv(https://www.youtube.com/@kanon_lvv)

公式LINE：https://lin.ee/Rki6TZ2 (https://lin.ee/Rki6TZ2)

狗森よもぎ（いぬもりよもぎ）

らびぱれ!!︎の頭脳担当。

VTuberであり、プロの雀士でもあるオールマイティな才能の持ち主。 作詞やクリエイティブ制作を自ら手がける司令塔です。 ファンにとっての安心できる場所となり、かのんとともに「頑張らなくても夢を持っていい世界」を創造しています。 彼女の紡ぐ言葉と音楽は、一歩踏み出そうとする人々の再挑戦をそっと照らします。

X：https://x.com/yomogi_lvv(https://x.com/yomogi_lvv)

YouTube：https://www.youtube.com/@yomogi_lvv(https://www.youtube.com/@yomogi_lvv)

公式LINE：https://lin.ee/P3GWyvJ(https://lin.ee/P3GWyvJ)

らびぱれ!!︎

会いに行けるアイドルVTuber

「Love + Vivid + Palette」が由来。パレットのように個性的なアイドルがキラキラと色鮮やかに輝くパフォーマンスで、バーチャルでもリアルでも楽しむことができるエンタメを届けている。

「会いに行ける」をコンセプトに、毎月自社で展開するリアルライブを通じ、ファンとの直接的な交流を大切に活動。バーチャルな存在でありながら、リアルのステージで歌い踊る独自のスタイルで注目を集めている。

X：https://x.com/lovvipale_lvv(https://x.com/lovvipale_lvv)

YouTube：https://www.youtube.com/@lovvipale_lvv(https://www.youtube.com/@lovvipale_lvv)

公式LINE：https://lin.ee/sXkMbFz (https://lin.ee/sXkMbFz)

ラブボックスについて

会社概要

『ラブボックス』は、会いに行ける女性アイドルVTuberプロダクションです。

バーチャル世界では日々の楽しい体験を広く届け、リアル世界ではここでしか体験できない特別なエンターテインメントをお届けします。

・ラブボックス公式サイト：https://lovvebox.com/

株式会社Blackboxについて

株式会社Blackboxは、バーチャルでもリアルでも楽しめる2.5次元VTuberエンターテイメントをお届けすることをミッションにしたスタートアップ企業です。

・名称：株式会社Blackbox

・代表者：代表取締役CEO 坂本龍優

・所在地：東京都新宿区西新宿3-7-1 新宿パークタワーN棟30階

・企業HP：https://blackbox-inc.com/