【FIFAワールドカップ2026】日本代表 vs スウェーデン代表（日本時間6月26日／ダラス・スタジアム）

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サッカー日本代表は6月26日、FIFAワールドカップ2026のグループF第3節でスウェーデン代表と対戦。日本時間で朝8時のキックオフを前にスタメンが発表された。

第1節のオランダ戦（6月15日）を2−2のドローで乗り切り、第2節のチュニジア戦（6月21日）に4−0で勝利した日本代表は、ここまで1勝1分でグループ2位。このスウェーデン戦は引き分け以上で2位以内が確定し、1位オランダと得失点差で並んでいるため勝利すれば同時キックオフのチュニジアvsオランダ次第で1位浮上の可能性もある（ラウンド32の相手は、1位通過ならモロッコ、2位通過ならブラジル）。

とはいえ、黒星となれば3位転落となる試合だ（すでに勝点4のためラウンド32進出は濃厚）。森保一監督は前日会見で「いつも通り勝利を求め、絶対に1位通過をもちろん目指したいが、大量得点を狙いに行ってチームのバランスを崩して、選手起用を変えてチームのやっていることがバラバラになるほうがリスク」と慎重な姿勢を見せていた。

そんな中で指揮官は、チュニジア戦からスタメン3人を変更。冨安健洋、過去2試合でいずれもフル出場した佐野海舟、前節フル出場の伊東純也をベンチに置き、瀬古歩夢、菅原由勢、前田大然を先発起用する。シャドーは過去2試合はWBだった堂安律と前田大然（もしくは中村敬斗）で、逆に前節でシャドーだった鎌田大地は初戦のボランチに戻すと見られる。

なお、オランダ戦で左膝を負傷した久保建英はキャンプ地に残って調整しており、ベンチ外となっている。

【スタメン】

▼GK

1 鈴木彩艶（パルマ／イタリア）

▼DF

4 板倉滉（アヤックス／オランダ）

20 瀬古歩夢（ル・アーヴル／フランス）

21 伊藤洋輝（バイエルン／ドイツ）

▼MF

2 菅原由勢（ブレーメン／ドイツ）

7 田中碧（リーズ／イングランド）

10 堂安律（フランクフルト／ドイツ）

11 前田大然（セルティック／スコットランド）

13 中村敬斗（スタッド・ランス／フランス2部）

15 鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）

▼FW

18 上田綺世（フェイエノールト／オランダ）

【ベンチスタート】

3 谷口彰悟（シント＝トロイデン／ベルギー）

5 長友佑都（FC東京）

6 町野修斗（ボルシアMG／ドイツ）

9 後藤啓介（シント＝トロイデン／ベルギー）

12 大迫敬介（サンフレッチェ広島）

14 伊東純也（ゲンク／ベルギー）

16 渡辺剛（フェイエノールト／オランダ）

17 鈴木唯人（フライブルク／ドイツ）

19 小川航基（NECナイメヘン／オランダ）

22 冨安健洋（アヤックス／オランダ）

23 早川友基（鹿島アントラーズ）

24 佐野海舟（マインツ／ドイツ）

25 鈴木淳之介（コペンハーゲン／デンマーク）

26 塩貝健人（ヴォルフスブルク／ドイツ）

【ベンチ外】

8 久保建英（レアル・ソシエダ／スペイン）

会場となるアメリカのダラスは猛暑が続いており、スタジアムは空調が効いているとはいえ現地時間18時キックオフで日差しが強ければ消耗も激しいはず。森保監督が交代枠5人をどう使うかも注目される。

（FIFAワールドカップ2026）

