◆パ・リーグ ソフトバンク―オリックス（２５日・みずほペイペイドーム）

ソフトバンク・前田純投手が５回１／３を２失点で降板した。

初回は山中に右前打を許しながらも無失点で終えた。２回は無死満塁のピンチを背負うと、宗の遊ゴロ併殺崩れで１点を失った。

続く３回も１死二、三塁で杉本に左犠飛を許して計２失点。打線は３回２死で１７号ソロを放った近藤が、５回２死二塁から右前に適時打を運んで同点に追いついた。

６回に１死から中川、紅林、宗に３連打を浴びて降板。１死満塁でマウンドに上がったドラフト３位ルーキー・鈴木豪太＝大商大＝は、１球で若月を二ゴロ併殺に仕留めて失点を許さなかった。前田純は「前半は慎重にいこうと思いすぎてしまい、リズムが悪い投球になってしまった。中盤以降は少しずつ良い投球ができるようになったと思います。６回は変化球が浮いたところを打たれてしまった。もっと長いイニングを投げるには、投球以外の部分（フィールディング、ベースカバー）も、もっと練習しないといけない。練習あるのみです」と反省した。