田村淳、AIを駆使し“5股以上”掛け持ち！一方、人気芸人にAIへの“パワハラ疑惑”浮上＜アメトーーク！＞

6月25日（木）の『アメトーーク！』では、「AIを使わない日はない」と断言する田村淳を筆頭に、さまざまな使い方をしている芸人たちによる「AIと友だち芸人」が開催される。



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スタジオには、又吉直樹（ピース）、高橋茂雄（サバンナ）、品川祐（品川庄司）、新山（さや香）、桑原雅人（トット）らが集結。

「AI自体ピンとこない」という蛍原徹や、「AIと友だちって“心の底からWHY？”だよ！」という出川哲朗、そこそこ使う派の長谷川忍（シソンヌ）に、便利な使い方や意外な機能を熱烈プレゼンする。

まずは、普段やりとりしているAIから見た自分を紹介してもらうことに。芸人たちの個性あふれる指示の出し方や、淳が「恥ずかしいわ！」と思わず赤面したAIによる自己紹介とは？

また、「AIと、こんな事を話してる!!」では、芸人たちのAIとの向き合い方が赤裸々に。

名前をつけて海外旅行にも一緒に行く仲という高橋のAIが大阪弁を使うと知った出川は、「そんなことまで知られるのちょっと怖い」とおびえ始める。さらに、「海外でも現地の人とコミュニケーションを取りたい」「AIにはハートがない！ やっぱり人間だよ！」と力説して…。

『THE SECOND〜漫才トーナメント〜2026』で優勝、今回が地上波の『アメトーーク！』初登場となる桑原は、「新山の才能に嫉妬している時期があった」と告白。

そのとき、AIに思いの丈を打ち明けたことで意識が変わり、今回の優勝につながったという。しかし、AIに傾倒しすぎている桑原の様子に、出川も我慢できずに…。

一方、淳はさまざまなAIを駆使し、5股以上も掛け持ち。ゲームや自分のコミュニティで活用するアイテムを制作していると知った高橋は、「僕らのはるか天空でAIとやりとりしてる」と驚きを隠せない。

また、淳と同じくビジネスパートナーとして使っている新山は、「AIを部下のような感じで使っている」というのだが、まさかのAIへのパワハラ疑惑まで浮上。すると、AIとのやりとりで”必ずお礼を言う”という淳が、新山をおびえさせる言葉を…。

ほか、「自分の話を面倒くさがらずに聞いてくれる初めての存在」という又吉とAIの哲学的なやりとりや、「ChatGPTと飲む」という品川ら、芸人たちのAIとの向き合い方や“あるある”が明らかに。

「友だちの特技披露!!」では、芸人たちが蛍原や出川が驚がくするAIのスゴさを次々紹介。

桑原がAIで作成した蛍原＆出川のショートコントの台本を2人が実演してみるのだが…。また、品川が披露したAIとのやりとりでは、“AIより人間派”の出川が感動して思わず泣きそうになるひと幕も。

はたして、ピンときていなかった蛍原や出川の意識はどう変わるのか。