ボートレースまるがめの「スカパー！JLC杯争奪 ルーキーシリーズ第14戦」は3日目を終了。23日、4日目は準優進出を懸けた予選最終日に突入する。

3日間を終えてハイレベルな得点率首位争いを繰り広げているのが地元のV候補。水谷理人（23＝香川）と西岡顕心だ。水谷が5戦4勝2着1回で得点率は10.40。対する西岡は5戦3勝2着2回で10.20とこの2人が2位以下をぶっちぎっている。

水谷は3日目11Rで5連勝を狙って2コースから差し切りを狙ったが、及ばず2着。「調整を失敗しましたね。回り過ぎていた。合えば全体的にいいのでやり直します」と語る口調はまるで敗者のよう。完全Vの夢もあっただけに、2着でもオール2連対継続よりも悔しさが勝った。

予選最終日、地元両雄の出番はともに1回（後半11、12Rは得点率にノーカウント）。西岡が6Rの5号艇、水谷が7Rの4号艇。水谷がやや優位に立っているが、西岡の動きもいいだけに、両者ほぼ互角か。ただし、後から出陣する水谷の方が西岡の結果を見てから何が何でも1着勝負なのか、2着でもOKなのか見極められるのも状況的には有利だ。