40・50代「パンツ穿くとムシムシする」→【ハニーズの冷感スカート】がイイかも！

蒸し暑い季節に気になるのが、パンツスタイルのムレ感。そんなときにおすすめなのが、接触冷感素材を使用したスカートです。今回は、【ハニーズ】の大人向けブランド【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】から登場している、接触冷感機能付きのスカートをピックアップしました。ぜひワードローブに取り入れて、夏の装いを快適にアップデートしてみてください。

立体フレアが映える上品シルエットスカート

【GLACIER lusso】「タックロングスカート」\4,980（税込）

動くたびにふわりと揺れる、立体的なフレア感が魅力。上品さを感じさせるデザインで、大人の装いにも自然と馴染みます。生地にはストレッチ性のある麻調素材を採用。公式サイトに「前ウエストはタックインも決まるすっきりとしたベルト仕様ながら、後ろはゴムで楽なはき心地」とあるように、見た目のきちんと感とラクさをどちらも叶えてくれそうです。接触冷感機能に加え、ファスナーやポケット、透け防止の裏地も付いており、細部まで配慮された機能性の高さが光ります。カラーは、杢グレー・ベージュ・ネイビーの3色展開です。