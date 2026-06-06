「子どもが使うものと思ってた、、」→【ダイソー】『移動ポケット』の大人向け活用術

内ポケットがないバッグを使うと、小物がバッグの中で散らかりがち。さらに、ポケットのないスカートやパンツの日は、リップやハンカチの置き場に困ることも。そんなプチストレス対策として便利だったのが、【ダイソー】の「移動ポケット」です。子ども向けアイテムのイメージがありましたが、実際に使ってみると、大人の日常にもなじむ使いやすさでした。

レース柄で大人っぽく使いやすい！

【ダイソー】「移動ポケット」\220（税込）

ほんのり甘めなレース柄デザインが可愛い移動ポケット。やわらかなアイボリーカラーで、ナチュラルな雰囲気があり、シンプルなバッグや服装にもなじみやすそうです。ファスナー付きなので、小物を入れても中身が飛び出しにくく、細かいアイテムをすっきりまとめやすいのもポイントでした。

バッグの中で小物が迷子になりがち……

内ポケットがないバッグを使っていると、リップやイヤホン、カードケースなどの小物がバッグの中で迷子になりがち。特にトートバッグは荷物をざっくり入れやすい反面、必要なものをサッと取り出しにくいのが地味にストレスでした。

小物をまとめて収納できるのが便利！

実際に使ってみると、バッグの内側へクリップで挟むだけで簡単に取り付けできました。リップやイヤホン、カードケースなどの小物をまとめて収納できるので、バッグの中で探し回る手間を軽減。必要なものをサッと取り出しやすくなり、ごちゃつきがちなトートバッグの整理にも役立ってくれました。

バッグの外側から見るとこのような感じ。クリップ部分のみが見えるすっきりとしたデザインで、バッグの印象を大きく崩しにくいのが魅力です。小物を整理しながら、見た目はシンプルに使えるのも好印象でした。

“見せるポーチ感覚” で取り入れやすい

ポケットのないボトムスに取り付けられるのも便利なポイント。クリップでウエスト部分に挟むだけで、ハンドミラーやリップなどの小物をサッと持ち歩けます。トレンド感のあるレース柄なので、見えてもポーチ感覚で取り入れやすく、コーデになじみやすいのも魅力。荷物を増やしたくないちょっとした外出時にも活躍してくれそうです。

移動ポケットというと、幼児や小学生の通園・通学アイテムという印象がありましたが、実際に使ってみると、そんなイメージが変わる使いやすさでした。特に内ポケットのないバッグを使う時や、ポケット不足になりがちなボトムスの日に便利で、小物の定位置づくりにぴったり。今っぽいレース柄でオシャレ見えするのも魅力で、ひとつあるだけで「ここに入れたい」がサッと叶う、想像以上に実用的なアイテムでした。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

※本記事は、レビュー記事です。商品への評価は筆者の個人的感想です。

writer：小林 咲花

ライター歴約7年。FTNほか、各種ファッション誌で活躍中。大人世代の女性をきれいに見せる、コーディネート情報、着回し企画、体型カバー、気温別スタイル提案など、“お悩み解決に繋がる”ファッション情報発信を得意とする。ラグジュアリーからデイリー、アパレルから美容までこなす、女性向けファッションのベテランライター。FTNでも主力執筆者として、長年活動中。