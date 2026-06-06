スターバックス初のマスカットフレーバー♡爽やかに楽しむ新作ティーラテ登場

スターバックスのチルドカップシリーズから、初のマスカットフレーバーを使用した「スターバックス®アールグレイマスカットティーラテ」が2026年6月9日（火）より期間限定で登場します。爽やかなマスカット果汁と華やかなアールグレイ、ミルクのコクが重なり合う贅沢な一杯♡ひと足早く夏の訪れを感じられる、上品でフルーティーな味わいに注目です。

スターバックス初のマスカットティーラテ

スターバックス®アールグレイマスカットティーラテ

価格：253円(税込)

「スターバックス®アールグレイマスカットティーラテ」は、ジューシーなマスカット果汁とフレッシュなミルクを、ベルガモットが香るアールグレイティーに合わせた新作ドリンクです。

軽やかな果実感とミルクのまろやかさが絶妙に調和し、暑さを感じ始める季節にぴったりの爽やかな味わいを実現。

自宅やオフィスでも手軽に楽しめる、贅沢なティーラテに仕上がっています。

※一部の店舗では、お取扱いがない場合がございます。

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初夏気分を彩る華やかなパッケージ

パッケージには、みずみずしいマスカットのイラストを大胆にデザイン。

ティーラテの上質感を表現したゴールドメタリック調の背景と組み合わせることで、華やかで洗練された印象に仕上げています。

手に取るだけで気分が高まるようなデザインは、初夏の爽やかな雰囲気を感じさせてくれます♡

おすすめはレーズンバターサンドとの組み合わせ

スターバックス本社の商品開発担当者がおすすめするペアリングフードは「レーズンバターサンド」。

マスカットのフレッシュな香りと、レーズンの濃厚なぶどうの風味が互いを引き立て合い、さらにバタークリームのほのかな塩味がアクセントに。

単体では味わえない奥行きのあるおいしさを楽しめます。

爽やかな夏を先取りする一杯

スターバックス®チルドカップシリーズ初となるマスカットフレーバーは、アールグレイの華やかな香りと果実感あふれる味わいが魅力。

爽やかさとミルキーなコクを同時に楽しめるため、気分転換やリラックスタイムにもぴったりです♡

期間限定販売なので、気になる方はぜひ早めにチェックしてみてください。