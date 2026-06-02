

「45th Anniversary Seiko Matsuda Concert Tour 2025 “Sing! Sing! Sing!”」Blu-ray通常盤ジャケ写

松田聖子が２日、デビュー45周年記念ツアー映像作品より「Rock‘n Rouge」と「夏の扉」の２曲をYouTubeで公開した。

【動画】松田聖子「Rock‘n Rouge」＆「夏の扉」ライブ映像

現在も、2025年発売のデビュー45周年記念ベストアルバム「永遠のアイドル、永遠の青春、松田聖子。〜45th Anniversary 究極オールタイムベスト〜」がロングヒットの中の松田聖子。同年に周年らしくまさにオールタイムベストなセットリストで挑んだ、全国アリーナツアー「45th Anniversary Seiko Matsuda Concert Tour 2025 “Sing! Sing! Sing!”」を映像作品として、2026年6月3日に発売。

熱気と興奮に満ちた全27曲！デビュー45周年記念・全国アリーナツアーの初日、さいたまスーパーアリーナ公演を収録。またこの記念ツアーのファイナルとして、今年2月に自身初となる韓国コンサートをINSPIRE ARENAにて開催し、大きな話題に。日本と韓国の多くのファンを魅了したツアーとなった。

その映像作品の中から、発売に先駆けて、コンサート後半のヒットメドレーより、45周年をお祝いしたキュートなケーキに乗って登場した「Rock‘n Rouge」、本編ラストを飾った「夏の扉」と選りすぐりのヒット曲２曲を第２弾としてYouTubeにて公開。

このコンサートは、第１弾で公開したコンサートの幕開けとなる「青い珊瑚礁〜Blue Lagoon〜 」、ギター演奏を披露した「チェリーブラッサム2021 」、45周年記念楽曲「Shapes Of Happiness 」の他に、ドラム演奏を披露した「時間の国のアリス 〜Alice in the world of time〜」、「渚のバルコニー 2025」「赤いスイートピー」「夏の扉」「大切なあなた」など往年の名曲群に加えて、アコースティックコーナーは軽快なトークと共に「SWEET MEMORIES」をはじめとするB面の名曲群まで熱演。

アーティストとして輝き続ける45年目の松田聖子を余すところなく収録したコンサート映像作品となっている。

DVD初回限定盤は演目から10曲を厳選したライブ音源CD、Blu-ray初回限定盤は豪華52P写真集を付帯。

今年2026年の全国アリーナツアー「Seiko Matsuda Concert Tour 2026 “Seiko’s Fairyland”」は6月6日からスタートする。