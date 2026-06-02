自民党の野田聖子衆議院議員（65）、立憲民主党の辻元清美参議院議員（66）が1日放送の日本テレビ系「上田と女がDEEPに吠える夜SP」に出演し、結婚について語った。

野田氏が「私たちのロールモデルは土井たか子さん、市川房枝さん。女をかなぐり捨ててやらないとダメだっていう時代に」と言い、辻元氏も「私たちはその人たちに学んだ」とうなずくと、野田氏は辻元氏に「この人は真面目にその道を行っておひとり様」と突っ込んだ。

辻元氏は、野田氏について「最初に結婚した時、めちゃくちゃ私に自慢しにきたんです。本会議場で、与野党別だから、凄い離れているのに、ぶわ〜っと私の方に来て“結婚いいよ”とか。でもその1回目の結婚、すぐ別れたの」と明かすと、野田氏は「すぐちゃう！6年！」と訂正。

辻元氏は、自身と野田氏、高市早苗首相が同学年だと明かし、野田氏が40歳の時に結婚した時に、高市首相が「聖子が先に結婚したな」、辻元氏も「見合いしようかな」と話していたことを明かした。

その後、高市首相も2004年に結婚。野田氏は、辻元氏が結婚したい理由を「全然お酒飲めないんですよ、だから勢いがつかない」と説明していた。