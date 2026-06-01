SixTONESの民放テレビ初披露曲も なにわ男子は5曲をメドレー 来週の『CDTVライブ！ライブ！』
6月8日19時から生放送される『CDTVライブ！ライブ！』（TBS系）3時間スペシャルより、出演アーティストと歌唱曲を発表された。
【写真】「踊ってみた企画」で「HOT LIMIT」をパフォーマンスするLDH選抜メンバー
アーティストが1ヵ月間毎回出演してライブを届ける「マンスリーライブ！」6月は、デビュー6周年を迎えたSixTONESが参加。2週目はラブソングをパフォーマンス。人気曲「マスカラ」「バリア」に加え、民放テレビ初披露の「Strawberry Breakfast」「Flower cloud」の選りすぐりのラブソング4曲を届ける。
今年11月にCDデビュー5周年を迎えるなにわ男子は「初心LOVE（うぶらぶ）」「I Wish」「The Answer」、テレビ初披露の「Circus Night」、ニューアルバム『ND5』に収録されているリード曲「Celebrate」の全4曲をスペシャルメドレーで披露。
Little Glee Monsterは現在放送中のTBS日曜劇場『ＧＩＦＴ』の挿入歌「一輪」、＆TEAMは3rd EP「We on Fire」の収録曲「Bewitched」、FRUITS ZIPPERは最高にポジティブで元気な最新曲「ぱわーオブらぶ」をそれぞれフルサイズパフォーマンス。
櫻坂46は、テレビアニメ『夜桜さんちの大作戦』第2期オープニングテーマ「What’s “KAZOKU”？」をフルサイズテレビ初披露。Kep1erは、「KILLA （Face the other me）」を新体制としてフルサイズで日本のテレビ初披露する。
Kvi BabaはKREVAとのコラボが話題の最新曲「BPM feat. KREVA」をKREVAとともに届ける。コブクロはメジャーデビュー25周年記念日にリリースされた楽曲「Starry Smile Story」をそれぞれフルサイズでテレビ初披露。
大好評企画“踊ってみた企画”ではLDH選抜がT.M.Revolutionの「HOT LIMIT」で熱いパフォーマンスを魅せる。
“青春ソングフェス”では、アンダーグラフが「ツバサ」、hitomiが「LOVE 2000」、BAADが「君が好きだと叫びたい」、元Whiteberryのボーカル・前田有嬉が「夏祭り」、コブクロが「君という名の翼」、＆TEAMのK＆JOが今年3月に開催されたイベント「CDTVライブ！ライブ！春の大感謝祭2026」で披露し大きな反響を呼んだ、嵐の「Love so sweet」を披露。それぞれ青春を彩る大ヒット曲で番組を盛り上げる。
■出演アーティスト・楽曲（※アーティスト名50音順）
＆TEAM「Bewitched」
Kvi Baba「BPM feat. KREVA」
Kep1er「KILLA（Face the other me）」
櫻坂46「What’s “KAZOKU”？」
コブクロ「Starry Smile Story」
なにわ男子「初心LOVE（うぶらぶ）」「I Wish」「Circus Night」「The Answer」「Celebrate」
FRUITS ZIPPER「ぱわーオブらぶ」
Little Glee Monster「一輪」
【マンスリーライブ】第2週（※楽曲名50音順）
SixTONES「Strawberry Breakfast」「バリア」「Flower Cloud」「マスカラ」
【踊ってみた企画】
LDH選抜「HOT LIMIT」（T.M.Revolution）
※参加者：白濱亜嵐（EXILE／GENERATIONS）、中務裕太（GENERATIONS）、世界（EXILE／FANTASTICS）
小波津志（PSYCHIC FEVER）、岡尾真虎（LIL LEAGUE）、川口蒼真（KID PHENOMENON）、小川桜花・山口綺羅（Girls2）、RUI（iScream／f5ve）
【青春ソングフェス】
アンダーグラフ「ツバサ」
K＆JO（＆TEAM）「Love so sweet」（嵐）
コブクロ「君という名の翼」
BAAD「君が好きだと叫びたい」
hitomi「LOVE 2000」
前田有嬉（ex.Whiteberry）「夏祭り」
『CDTVライブ！ライブ！』は、TBS系にて6月8日19時放送。
【写真】「踊ってみた企画」で「HOT LIMIT」をパフォーマンスするLDH選抜メンバー
アーティストが1ヵ月間毎回出演してライブを届ける「マンスリーライブ！」6月は、デビュー6周年を迎えたSixTONESが参加。2週目はラブソングをパフォーマンス。人気曲「マスカラ」「バリア」に加え、民放テレビ初披露の「Strawberry Breakfast」「Flower cloud」の選りすぐりのラブソング4曲を届ける。
Little Glee Monsterは現在放送中のTBS日曜劇場『ＧＩＦＴ』の挿入歌「一輪」、＆TEAMは3rd EP「We on Fire」の収録曲「Bewitched」、FRUITS ZIPPERは最高にポジティブで元気な最新曲「ぱわーオブらぶ」をそれぞれフルサイズパフォーマンス。
櫻坂46は、テレビアニメ『夜桜さんちの大作戦』第2期オープニングテーマ「What’s “KAZOKU”？」をフルサイズテレビ初披露。Kep1erは、「KILLA （Face the other me）」を新体制としてフルサイズで日本のテレビ初披露する。
Kvi BabaはKREVAとのコラボが話題の最新曲「BPM feat. KREVA」をKREVAとともに届ける。コブクロはメジャーデビュー25周年記念日にリリースされた楽曲「Starry Smile Story」をそれぞれフルサイズでテレビ初披露。
大好評企画“踊ってみた企画”ではLDH選抜がT.M.Revolutionの「HOT LIMIT」で熱いパフォーマンスを魅せる。
“青春ソングフェス”では、アンダーグラフが「ツバサ」、hitomiが「LOVE 2000」、BAADが「君が好きだと叫びたい」、元Whiteberryのボーカル・前田有嬉が「夏祭り」、コブクロが「君という名の翼」、＆TEAMのK＆JOが今年3月に開催されたイベント「CDTVライブ！ライブ！春の大感謝祭2026」で披露し大きな反響を呼んだ、嵐の「Love so sweet」を披露。それぞれ青春を彩る大ヒット曲で番組を盛り上げる。
■出演アーティスト・楽曲（※アーティスト名50音順）
＆TEAM「Bewitched」
Kvi Baba「BPM feat. KREVA」
Kep1er「KILLA（Face the other me）」
櫻坂46「What’s “KAZOKU”？」
コブクロ「Starry Smile Story」
なにわ男子「初心LOVE（うぶらぶ）」「I Wish」「Circus Night」「The Answer」「Celebrate」
FRUITS ZIPPER「ぱわーオブらぶ」
Little Glee Monster「一輪」
【マンスリーライブ】第2週（※楽曲名50音順）
SixTONES「Strawberry Breakfast」「バリア」「Flower Cloud」「マスカラ」
【踊ってみた企画】
LDH選抜「HOT LIMIT」（T.M.Revolution）
※参加者：白濱亜嵐（EXILE／GENERATIONS）、中務裕太（GENERATIONS）、世界（EXILE／FANTASTICS）
小波津志（PSYCHIC FEVER）、岡尾真虎（LIL LEAGUE）、川口蒼真（KID PHENOMENON）、小川桜花・山口綺羅（Girls2）、RUI（iScream／f5ve）
【青春ソングフェス】
アンダーグラフ「ツバサ」
K＆JO（＆TEAM）「Love so sweet」（嵐）
コブクロ「君という名の翼」
BAAD「君が好きだと叫びたい」
hitomi「LOVE 2000」
前田有嬉（ex.Whiteberry）「夏祭り」
『CDTVライブ！ライブ！』は、TBS系にて6月8日19時放送。