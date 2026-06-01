「まさに眼福」イモトアヤコ、工藤静香らとの美女ショットに反響！ 「豪華」「本当に仲良しなんですね」
タレントのイモトアヤコさんは6月1日、自身のInstagramを更新。美女たちとのスリーショットを公開しました。
【写真】イモトアヤコ＆工藤静香＆飯島直子
この投稿に、工藤さんは「またランチ行こうね」とコメント。ほかにもファンからは「豪華なスリーショット」「かわいい三姉妹」「素敵なスリーショット見せてくれてありがとうございます」「愛だなぁ 素敵な女性だなぁ 好きだなぁ」「本当に仲良しなんですね」「まさに眼福」と、絶賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】イモトアヤコ＆工藤静香＆飯島直子
「素敵なスリーショット」イモトさんは「静香さんのシンフォニックコンサート 今年も行かせて頂きました 贅沢なフルオーケストラの音と静香さんの歌声にじわーーと感動しておりました」とつづり、1枚の写真を投稿。歌手の工藤静香さんと、俳優の飯島直子さんとのスリーショットです。3人で身を寄せ合っていい笑顔を見せています。「コンサート後 一緒に観させてもらった @naoko_iijima_705_official 直子さんと静香さんとパシャリ いい時間でした」とのことです。
工藤さんも投稿工藤さんも同日、「温かいスタンディングオベーションの中、東京公演をもちまして、プレミアムシンフォニックコンサートツアーが無事に千秋楽を迎えることができました」「観に来てくれたにゃおちゃん」「そして絢ちゃん」「３人でパシャリ」などとつづり、スリーショットを投稿しました。仲の良さが伝わってきます。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)