タレントのイモトアヤコさんは6月1日、自身のInstagramを更新。豪華なスリーショットを披露し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：イモトアヤコさん公式Instagramより）

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タレントのイモトアヤコさんは6月1日、自身のInstagramを更新。美女たちとのスリーショットを公開しました。

【写真】イモトアヤコ＆工藤静香＆飯島直子

「素敵なスリーショット」

イモトさんは「静香さんのシンフォニックコンサート　今年も行かせて頂きました　贅沢なフルオーケストラの音と静香さんの歌声にじわーーと感動しておりました」とつづり、1枚の写真を投稿。歌手の工藤静香さんと、俳優の飯島直子さんとのスリーショットです。3人で身を寄せ合っていい笑顔を見せています。「コンサート後　一緒に観させてもらった @naoko_iijima_705_official 直子さんと静香さんとパシャリ　いい時間でした」とのことです。

この投稿に、工藤さんは「またランチ行こうね」とコメント。ほかにもファンからは「豪華なスリーショット」「かわいい三姉妹」「素敵なスリーショット見せてくれてありがとうございます」「愛だなぁ　素敵な女性だなぁ　好きだなぁ」「本当に仲良しなんですね」「まさに眼福」と、絶賛の声が寄せられました。

工藤さんも投稿

工藤さんも同日、「温かいスタンディングオベーションの中、東京公演をもちまして、プレミアムシンフォニックコンサートツアーが無事に千秋楽を迎えることができました」「観に来てくれたにゃおちゃん」「そして絢ちゃん」「３人でパシャリ」などとつづり、スリーショットを投稿しました。仲の良さが伝わってきます。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)