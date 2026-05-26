【週刊SPA! 6月2・9日合併号】 5月26日発売 価格：700円

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扶桑社は、「週刊SPA! 6月2・9日合併号」を5月26日に発売した。価格は700円。

今号の表紙と美女地図には森脇梨々夏さんが登場。今回は海辺の町で暮らす彼女と、のんびり共同生活を体験できる。

グラビアン魂は天木じゅんさん。突然の引退宣言でグラビア界を驚かせた天木さん。この連載にも何度も登場してくれた彼女の衝撃ニュースに、グラビアンたちの反応は？

他にも、「美女地図～私が主人公～」には「ミスSPA!2025」グランプリの三木優彩さんが登場。美女検索では、アイドル界の隠し玉、zankaのMiinaさんが初のグラビアを披露している。

【森脇梨々夏さん】

撮影／佐藤佑一 ヘアメイク／ムロゾノケイト スタイリング／MELON

【天木じゅんさん】

撮影／佐藤佑一 ヘアメイク／ムロゾノケイト スタイリング／MELON

【三木優彩さん】

撮影／TOYO ヘアメイク／萩村千紗子 スタイリング／野田陽子（ミタケイショウ）

【Miina（zanka）さん】

撮影／武田敏将 ヘアメイク／池田ふみ（GiGGLE） スタイリング／春原愛子