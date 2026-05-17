首の後ろにある洋服のタグが皮膚に触れ、チクチクして困ったことはありませんか。ただ、はさみでタグを切ろうとすると、衣服に穴が開いてしまうこともあります。タグを切らずに皮膚のチクチクを解決する方法について、ポニークリーニングの公式インスタグラムアカウントが紹介しています。

【便利】「えっ…知らなかった」 これが服のタグを切らずにチクチクを解消する“裏技”です！

公式アカウントは「タグのチクチク、切るしかないと思ってたけど…」と投稿した上で、「防水フィルムをペタっとするだけで、やさしくカバーしてくれるよ」「肌にやさしくて、透明で目立たないのもうれしい」とコメントしています。100円ショップで販売されている防水フィルムを使うと便利だといいます。

また、「名前も書けるから子どもの持ち物にも便利」「靴ズレ防止や、帽子の内側の汚れ防止にも使えて1つあると助かる」と紹介しています。

こうした情報に対し、SNS上では「すごい」「やってみよう」「（子どもが）タグのチクチク嫌がるからすごく良い！！」などの声が上がっています。ぜひ試してみてはいかがでしょうか。