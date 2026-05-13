電撃結婚発表の坂本花織さん 報告時のりくりゅうの反応明かす「やっとか」 結婚の決め手は「お互い相乗効果に」
フィギュアスケート女子で五輪２大会連続メダルを獲得し、今季限りで現役を引退した坂本花織さん（２６）が１３日、神戸市内で引退会見を行った。最後の挨拶で結婚を報告した。「私事ではございますが、先日結婚しました」。相手は「大学時代に出会った方です」と回答。同い年で「本当に真逆の方で常に冷静にものごとを考えられる人」と人柄を明かした。フィギュアの関係者ではなく、５月５日に入籍した。
日本テレビ「ｎｅｗｓ ｅｖｅｒｙ．」のインタビューでは「一緒に過ごしていく上でフィギュアスケートのことも理解してくれて、どんな時でも後押ししてくれて、刺激をもらうことも多かった。お互い相乗効果になるんじゃないかということで、じゃあ（籍を）入れるかとなりました」と、結婚の決め手を明かした。
「本当に口が堅い人たちには言いました」と明かし、事前にミラノ・コルティナ五輪を戦った“りくりゅう”こと三浦璃来、木原龍一組、鍵山優真や、苦楽をともにしてきた樋口新葉、三原舞依らには伝えていたといい。“りくりゅう”からは「『やっとか』と言われました」と笑った。