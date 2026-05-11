2000人絶賛レシピも！GWも終わり、今週登場させたいオススメ食材

ゴールデンウィークが終わり、お財布が少し寂しくなってくるころ。そんな時期こそ、旬の食材を上手に活用したいもの。5月は春野菜が次々とピークを迎え、クックパッドでも検索数が急上昇している食材がいくつかあります。今週の食卓に取り入れたいオススメ食材を、クックパッドの検索データからご紹介します。

1つ目は「スナップエンドウ」です。今年は3月頭から検索数が伸びており、5月上旬の今がピーク。炒め物や茹で方のほか、卵との組み合わせや副菜・おかずとしての使い方も多く検索されています。ぱりっとした食感と自然な甘みが魅力の春野菜で、色もきれいなので食卓がぱっと明るくなりますよ。

新じゃがとウインナーをコンソメで炒めたおかず。おつまみにもなる定番の一品です。







ふわふわの卵とぷりっとしたえびが彩りよく仕上がる炒め物。見た目もきれいです。







さっと茹でてごまで和えるだけ。お弁当の隙間にぴったりなお手軽副菜です。



▼レンジで甘とろ食感を味わえる「新たまねぎ」

2つ目は「新たまねぎ」。同じく3月頭から検索数が伸びていて、今がピーク。スープやサラダが人気ですが、レンジを使った手軽な調理法のニーズも高いです。豚肉やステーキなど肉との組み合わせも多く検索されており、幅広い料理に活躍する食材です。

バターを乗せて丸ごとレンジにかけて醤油をかけるだけ。とろりとした甘さが楽しめます。







トマトと合わせてオリーブオイルなどで和えるだけの簡単マリネ。さっぱり食べられます。







醤油と七味だけで味付けした豚肉との炒め煮。新たまねぎがとろりと甘く仕上がります。







旬の食材は店頭価格が下がりやすく、食卓に取り入れやすいですよね。ゴールデンウィークおわりの今の時期に、お手軽な価格で春の味覚をぜひ楽しんでみてくださいね。