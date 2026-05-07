お笑い芸人のとにかく明るい安村が、中学時代に大流行したドラムバッグを紹介。そのブランド名に一同が大興奮した。

【映像】みんなが持っていたあのドラムバッグ

5月6日放送のテレビ朝日系バラエティー番組 『かまいガチ』では、お笑いコンビ・かまいたちの濱家隆一 山内健司がMCを務め、80年代生まれの“同世代”芸人を集めて新企画「一番エモいの出そうぜ!」を開催。平成リバイバルブームにちなみ、ベタ過ぎず「あったな〜」と思えるいいラインの懐かしいものをプレゼンし、誰が一番「エモい」ポイントを集められるか競い合った。

メンバーは、80年生まれのアインシュタイン・河井ゆずる、81年生まれの山内、82年生まれのとにかく明るい安村、みなみかわ、83年生まれの濱家、85年生まれの相席スタート・山添寛の6人。

プレゼンターになった安村は「僕の学生の時の、中学生の時の修学旅行になるとみんなが必ず持ってくる、ドラムバックなんだけど…」とブランドロゴをシールで隠したドラムバッグを持ち出した。

「はい、はい。ドラムバック」と一同が興味津々で見つめるなか、安村は「これどうだろう…」と呟きながら「メーカーがね、必ずこれだったのよ」と勿体付けながらシールに手をかける。

そしてシールをめくり「コスビー（cosby）！」と紹介すると、一同大爆笑。一斉に「エモい」の大合唱となり「懐かしい！」「あったー！持ってた、俺持ってた！コスビー！」「コスビーはしびれるわ、マジで」と大騒ぎとなった。

さらに安村は「今だと逆なんだけど、これ、一番下まで伸ばしてた」と言いながらバッグの紐を肩にかけ、「で、帰りとかこうやって歩いてた」と膝の位置まで低く下げたカバンを膝で蹴り上げながら歩いてみせる。

すると同世代芸人たちは「やってたやってた。蹴りながらやってた」「リフティングみたいなのしてた」「いや、すごい」と大ウケ。安村が「LUNA SEAのINORANぐらい低い、INORANの低さ」と有名ギタリストのモノマネをしてみせると、「やってたなー」「めっちゃエモい」と一同笑いが止まらない様子。

調子にのった安村が、さらに「で、元気なやつはコレだよね」と言いながら、おでこに紐を引っ掛けて歩いてみせると一同は手を叩いて大爆笑。「ありがとね」「いたいた」「あの頃からタイムスリップしてきた」などと大喜びし、「スラムダンクの宮城リョータもやってた」「合宿帰り」とハイテンション。終始「安さんは“追いエモ”がすごいよね」と安村のプレゼンに大興奮していた。

（かまいガチ）