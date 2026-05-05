『コンビニ兄弟』第2話 希望のコーヒーとタマゴサンド
歌手で俳優の中島健人が主演を務めるNHKドラマ『コンビニ兄弟 テンダネス門司港こがね村店』（毎週火曜 後10：00）の第2話が、5日に放送される。
【写真多数】豪華キャスト21人を一挙紹介！
本作は北九州市・門司港にあるコンビニの超イケメン店長・志波三彦とワイルドな謎の男の気になる2人がさまざまな無理難題を気分爽快に解決していく。現代の人間交差点・コンビニを舞台に繰り広げられるハートフル＆ミステリアス＆ヒューマンコメディー。
■第2話のあらすじ
塾講師の桐山良郎（泉澤祐希）は、テンダネスのコーヒーがお気に入り！最近、女生徒から授業へのクレームが来て気が滅入っていた。桐山の夢は漫画家になることだったが夢を諦めた過去がある。ただ好きで今も絵は描いている。ある日、その絵を三彦（中島健人）が偶然目にしホめると、桐山は逆切れ、門司港から姿を消してしまう。光莉（田中麗奈）は店長のあるひと言が悪いと非難する。三彦はツギに桐山を探してほしいと依頼する…。
【写真多数】豪華キャスト21人を一挙紹介！
本作は北九州市・門司港にあるコンビニの超イケメン店長・志波三彦とワイルドな謎の男の気になる2人がさまざまな無理難題を気分爽快に解決していく。現代の人間交差点・コンビニを舞台に繰り広げられるハートフル＆ミステリアス＆ヒューマンコメディー。
塾講師の桐山良郎（泉澤祐希）は、テンダネスのコーヒーがお気に入り！最近、女生徒から授業へのクレームが来て気が滅入っていた。桐山の夢は漫画家になることだったが夢を諦めた過去がある。ただ好きで今も絵は描いている。ある日、その絵を三彦（中島健人）が偶然目にしホめると、桐山は逆切れ、門司港から姿を消してしまう。光莉（田中麗奈）は店長のあるひと言が悪いと非難する。三彦はツギに桐山を探してほしいと依頼する…。