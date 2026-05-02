「役立たず」暴れるDV夫と妻が隠す1枚の写真→夜逃げ屋の予想外の行動に「胸が痛い」【作者に聞く】
【漫画を読む】エコー写真を燃やす女性だが…!?
宮野シンイチ(@Chameleon_0219)さんは、実話を基にした漫画『夜逃げ屋日記』をSNSで発信している。DVなどの深刻な被害に遭う依頼者を救い出す現場を描いた本作は、多くの読者に衝撃を与えてきた。今回はそのなかから、流産という壮絶な過去を抱えた女性の物語を紹介する。
■暴力の果てに失われた命
ヒメカさんの依頼を受けた夜逃げ屋のビッキーは、彼女に代わって写真を処分することに決める。海辺のベンチですべてのエコー写真に火を灯し、燃やしていく。
その光景を目の当たりにした宮野さんは、取り返しのつかない悲劇に気分が悪くなったという。「よくそんなお願い引き受けましたね」と問いかける宮野さんに対し、ビッキーは「私がやらないで、誰がやんのよ」と静かに答えた。同じ女性として、言葉にできない依頼者の痛みを分かち合おうとする覚悟がそこにはあった。
『夜逃げ屋日記』は待望の第4巻が発売され、著者と夜逃げ屋の社長との対談(前編/後編)も実現している。夜逃げ屋に興味や関心があれば、この機会にぜひ一度読んでほしい！
取材協力：宮野シンイチ(@Chameleon_0219)
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