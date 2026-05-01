ジャッジのパワプロ能力値とは

野球のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）2026の激闘から約1か月半が経過した。株式会社コナミデジタルエンタテインメントは、6月11日に発売する人気野球ゲーム「パワフルプロ野球2026-2027」のWBCモードに登場する選手のデータを一部、4月30日に公開。ヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手の能力値が明らかになると、ファンから「強すぎる」「無双しちゃう」などの声があがっている。

WBCを体感できるモードが搭載された今作。同ゲームの公式Xは、「#パワプロ2026 に搭載される2026 World Baseball Classic参加チームの選手一覧を公開したでやんす！」として、優勝したベネズエラや米国など各国代表からピックアップした選手の能力データを公開している。

優勝したベネズエラ代表の主砲アクーニャJr.や、メキシコのお祭り男アロサレーナらの能力が判明する中、注目されたのが米国代表のキャプテンだったジャッジだ。リーグで2年連続50本塁打以上を記録したパワーはもちろん「S」の97。ライバルの大谷の98に肉薄し、さらにミートは77で大谷（70）を上回った。加えて「威圧感」などの特殊能力も持ち、打撃面では隙の見当たらない能力となっている。

この能力が公開されると、ネット上では「ジャッジバケモンで草」「ジャッジ強すぎるwww」「ジャッジバカ強い」「この能力じゃ大会無双しちゃう」「ジャッジ栄冠ナインに搭載してくれないかしら 強すぎる」「ジャッジのパワーおかしい」と、ゲーム内でも戦々恐々とする声があがっていた。

またチェコ代表のエース・サトリアや、普段は阪神の通訳をつとめるブラジル代表の伊藤ヴィットル、社会人野球ヤマハでプレーし、ドラフト候補としても注目されるブラジル代表の左腕・沢山優介など、普段のパワプロには収録されない選手たちにも注目する声があがっていた。



（THE ANSWER編集部）