お笑いコンビ、スリムクラブの真栄田賢が22日、Xに小学生のときに誘拐されそうになったできごとを投稿した。



【写真】もしかしたらこのコンビがなかったかもしれない

真栄田は「今日、沖縄に来ていて、実家の近くを歩いてて思い出したんだけどさ」と記した。「 昔、俺が小学2年生の時。学校の帰り道を歩いていたら、横に白い車が止まって、中から運転していたおじさんが、『僕、道教えて』と言ってきて、俺が『はい』って言ったら、 『じゃあ車に乗って』と。 俺、助手席に乗っちゃってさ。 そして本当に、少し、200メートルくらい進んだくらいで、おじさんが車を止めて、両手でハンドルをつかんだまま、ハンドルに頭をつっぷして、『もういい。降りて』って言って、俺、降りたのよ」と振り返った。真栄田は「かなりヤバかったなと、その道で今思ってます」と締めくくった。



このXは93万回を超えて表示され、コメント欄には「私も誘拐?されそうになりました。お兄ちゃんを探してる時、こっちにいるよって。おっさんが手招きして手を繋いできた」「何事も無くて良かったです」「おじさん、思い留まってくれなかったらスリムクラブの誕生が無かったかもしれない…無事で良かったです」などと多くの声が届いている。



（よろず～ニュース編集部）