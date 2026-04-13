海を見るためのホテル。淡路島に最上級の景色が味わえるヴィラ「S.EAVES」がオープン

kinoeは4月、淡路島西海岸にて展開するヴィラ型宿泊施設「S.」シリーズの新棟「S.EAVES（エスドット イーブス）」をオープンします。

■景色を最優先に自然との一体感が味わえるこだわり設計

同施設は、“海を見るためのホテル”をコンセプトとした「S.」シリーズの新棟となる、1日2組限定のスモールホテル。景色を最優先に設計された空間と、宿泊・食事・ウエディングを一体化させた滞在体験を提供します。

施設内では、約72平方メートルの空間にて最大7人まで宿泊が可能。海に面した大開口の窓から、時間とともに移ろう景色がそのまま楽しめるようになっています。

自然との一体感を最大限に感じられる空間にこだわり、テラスには柵を設けず、視界を遮らない設計となっているのも特徴。

また、京都を中心に焼肉ブランドを展開しているkinoeによる、淡路島の食材を活かした料理とともに“食を含めた滞在体験”も楽しめます。

■施設概要

施設名：S.EAVES（エスドット イーブス）

所在地：兵庫県淡路市

定員：最大7名

面積：約72平方メートル

特徴：オーシャンフロント／1日2組限定／スモールホテル

公式HP：https://s-villa-awaji.com/

（フォルサ）