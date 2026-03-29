AI界のキーマンによる数行のつぶやきで注目された「バイブコーディング」は、登場からわずか1年でエンジニアの仕事を、そしてホワイトカラー全体の働き方を変えようとしている。マイクロソフトやグーグルでエンジニアとして活躍し、複数の企業で技術顧問を務める及川卓也氏が、AIが当たり前になる社会でこれから起きる変革と、すべてのホワイトカラー層が今考えておくべき論点を考察する。

誰でもプログラムが作れる？

「バイブコーディング」の破壊力

「コードの存在を忘れる」。AI界のキーマンで、OpenAIやテスラでも活躍した経歴を持つアンドレイ・カルパシー氏は2025年2月、SNSのXにこのように投稿し、ソフトウェア開発の常識を根底から覆しました。

「バイブコーディング（Vibe Coding）と呼ぶ新しいコーディングスタイルがある。直感（Vibe）に身を委ね、コードの存在を忘れる。LLM（大規模言語モデル）があまりにも優秀になったから可能になった。私はほぼキーボードを触らない。声で指示を出し、エラーメッセージをそのままAIに貼り付けるだけだ。コードは私が普通に理解できる範囲を超えて育っていく」（カルパシー氏の投稿より）

この投稿は450万回以上閲覧され、2025年11月にはコリンズ英語辞典が「バイブコーディング」を「今年の言葉」に選出しました。この言葉が世の中に刺さった理由は単純です。AIの最前線を歩み続けてきた人物が「AIが優秀すぎて、自分はもうコードを書いていない」と告白したからです。

カルパシー氏は2023年の時点で既に、「最もホットなプログラミング言語は英語だ」と述べていました。プログラミング言語を習得せずとも、日本語や英語といった自然言語でコンピュータに命令できる時代が来る。その予言は現実となり、バイブコーディングはわずか1年で当初の想定をはるかに超えて広がり、進化を遂げています。

エンジニアがコードを書かなくなるとき。その変革はソフトウェア開発の現場を飛び出して、ホワイトカラー全体の働き方を問い直しています。

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